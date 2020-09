Zeugin der Toten

Ihre Akte war von der Staatssicherheit manipuliert worden. Nun, 25 Jahre später, hält Judith den Beweis in ihren Händen, dass sie als Kind vertauscht wurde. Eine Fremde hat ihr Leben gelebt. Ist diese Fremde auch ihren - Judiths - Tod gestorben?



Auf der Suche nach Antworten macht Judith sich auf den Weg zu ihrem alten Kinderheim nach Sassnitz, nicht ahnend, dass jeder ihrer Schritte beobachtet wird. Sie findet heraus, dass ihre Herkunft mit einer missglückten Republikflucht und dem Versagen des BND zu tun hat. Mikrofilme, deren Informationen noch heute die Positionen ranghoher Politiker gefährden, sollten in einer Nacht vor über 25 Jahren in Sassnitz den Besitzer wechseln. Im Tausch gegen zwei Pässe, die Freiheit für eine Mutter und ihr Kind. Diese Filme sind bis heute verschwunden, und die Spur der Beteiligten verlor sich in einem Kinderheim und nach Schweden.



Als Judith Fragen zu dem Mord stellt, begibt sie sich auf gefährliches Terrain und gerät selbst in das Visier mächtiger Gegner. Plötzlich merkt sie, dass sie beobachtet wird. Auf den Spuren der Toten, die ihr immer ähnlicher wird, beginnt Judith nach und nach, das Puzzle der eigenen Vergangenheit zusammenzusetzen - und wird so schon bald selbst zur Gejagten.



Quirin Kaiserley, ehemaliger BND-Agent, wird dabei vom Beschatter zum Beschützer. Er begleitet Judith auf der Reise nach Schweden. Er, der alle Tricks, alle Wege und alle alten Seilschaften kennt, bringt Judith nach Malmö, dorthin, wo das Mordopfer beigesetzt werden soll. Hier hoffen die beiden, das Rätsel zu lösen. Doch in Malmö wendet sich das Blatt. Judith wird ein blutiger Mord in die Schuhe geschoben. Die beiden müssen fliehen.



Die Flucht führt Judith und Kaiserley in die Vergangenheit und zurück auf den Bahnhof in Sassnitz. Dort treffen die Beteiligten von damals noch einmal aufeinander. Am Ende wird Judith wissen, warum alles geschah.