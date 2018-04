"Zwangsarbeit - zur besten Sendezeit?"

Wenn man älter wird, werden die Premieren seltener. Man hat so vieles schon gesehen und erlebt. Doch der Moment, als ich zum ersten Mal an einen Drehort kam, war so eine noch nie gemachte, überwältigende Erfahrung. Da waren sie ja alle! Joachim Vernau, der hochstrebende Anwalt. Utz, der Patriarch. Die Freifrau - gespielt von meiner Königin, Inge Keller. Ich stand stumm in einer Ecke, beobachtete, wie Carlo Rola meinen Papierseiten Leben einhauchte und dachte nur, wow. So fühlt sich das also an, wenn ein großer, heiß ersehnter Traum in Erfüllung geht.