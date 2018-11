Zweimal lebenslänglich

Das Urteil, das nur auf Indizien beruht, erschüttert Franziskas Glauben an die Unschuld ihres Lebensgefährten nicht. Im Gegenteil: Es ärgert sie sehr, dass gemeinsame Freunde an Sebastians Unschuld zu zweifeln beginnen. Auch Franziskas Eltern beknien die Tochter, sich von Sebastian zu trennen. Was ist das für eine Zukunft? Doch Franziska hält an ihrer Liebe und Unschuldsvermutung fest.



Sie heiraten im Gefängnis. Mit zunehmender Zeit im Knast verändert sich Sebastian. Und auch Franziska wird nun regelmäßig von Albträumen geplagt - die ausgesprochenen Widerstände gegen ihre Ehe aus dem engeren Umfeld beginnen besonders nachts in ihr zu arbeiten. Als dann auch noch Freunde von früher auftauchen, die von einem aggressiven und so ganz anderen Sebastian berichten, als Franziska ihn kennt, beginnt auch ihr Bild von dem immer verständnisvollen und liebevollen Mann zu wanken.