Der wilde Jack

Seine Leiche wird in seinem Wagen gefunden, abgestellt im Kieswerk von Gotland.



Robert ermittelt im Umfeld des renommierten Hotels, das von dem charismatischen David Hellgren und seiner Frau Camilla geführt wird. Hier war Ben Jonsson als Koch angestellt. Davids Schwester Marit und ihr Mann Kris Ulander wollen ihr Glück auch in der Hotellerie versuchen und renovieren seit Jahren ein heruntergekommenes Pensionat. Der Traum vom eigenen Hotel wird jedoch überschattet von Kris' krimineller Vergangenheit. Die Ulanders werden gemieden, Sohn Jack wird in der Schule wegen seines Vaters gemobbt, seine Lehrerin fragt sich, was mit ihm los ist. Ohne die finanzielle Unterstützung von David wären sie schon längst am Ende.



Anders und sein Team finden heraus, dass Camilla eine Affäre mit Ben Jonsson hatte und von ihm schwanger ist. Ihr erfolgsverwöhnter Mann steht damit unter Mordverdacht. Doch da mischt sich dessen Adoptivvater Hasse Hellgren in die Ermittlungen ein. Der pensionierte Polizist weiß, via Polizeifunk, stets über alles bestens Bescheid und glaubt fest an die Unschuld seines Sohnes. Als dieser wie vom Erdboden verschwindet, belastet er Kris, den Mann seiner Tochter.



Als Kommissar Robert Anders das Psychogramm der komplexen Familie durchschaut, weiß er, wo der Täter zu finden ist.