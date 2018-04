Der Wolf im Schafspelz

Er würde seiner hochschwangeren Freundin Emma gern mehr Aufmerksamkeit widmen. Außerdem steht die Zusammenführung der Single-Haushalte kurz bevor.



Doch Robert Anders sucht zunächst Alfred auf, Gunnars besten Freund. Alfred behauptet, Gunnar sei zum Tatzeitpunkt bei ihm zum Essen gewesen und erst spät nach Hause gegangen. Robert wird Zeuge, wie eine Unbekannte eine handfeste Auseinandersetzung mit Alfred und seiner Frau Rebecca hat. Robert überprüft die Frau und findet heraus, dass es sich um Jasmine Larsson handelt - Gunnars Ex-Freundin, die vor acht Jahren Hals über Kopf die Insel verlassen hatte, als sie schwanger wurde.



Dann findet die Pathologin Ewa Svensson Blutspuren und Erdpartikel in Nyqvist Kopfwunde und Blut an der Schnauze seines Hundes. Die Erdpartikel stammen eindeutig von Gunnars Schafweide. Robert und sein Assistent Thomas verfolgen die Spur. Sie finden heraus, dass Alfred und sein Geschäftspartner Hans ihr marodes Unternehmen mit einem Wikingerschatz sanieren wollten, den sie auf Gunnars Schafweide entdeckt hatten.



Dann wird Alfred tot am Strand gefunden, und Hans gerät in den Fokus der Ermittlungen. Im Verhör bricht er sein Schweigen und gesteht, auf der Suche nach dem Wikingerschatz Nyquist begegnet zu sein und ihn niedergeschlagen zu haben. Doch mit Alfreds Tod will er nichts zu tun haben.



Robert weiß, dass er den Fall erst lösen wird, wenn er die familiären Verstrickungen zwischen Hans, Gunnar und Jasmine durchschaut. Durch ein geschicktes Manöver überführt er so Alfreds Mörder.