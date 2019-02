Für immer Dein

Nicht jeder war von der Verlobungsidee begeistert. Sanna war aufgebracht, weil sie sich von ihrer Schwiegermutter in spe abgelehnt fühlte, und rannte daraufhin in den Wald. Mats wollte sie beruhigen, folgte ihr, und der Abend nahm seinen tödlichen Verlauf.



Robert und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Am Tatort wurden keinerlei Wertgegenstände gefunden, doch Robert ist sich sicher, dass der Mord nur als Raubüberfall getarnt wurde. Denn zwei Jahre zuvor wurde an derselben Stelle bereits ein anderer Mord begangen. Stehen die Fälle in einem Zusammenhang?



Robert befragt Andy Torwald, einen Verehrer von Sanna, der sich am Tatabend vor dem Haus herumgetrieben und sie auch schon in der Vergangenheit gestalkt hat. Ist seine Verliebtheit in Gewalt umgeschlagen?



Der Kommissar befragt auch Chorleiter Jonas Norén, dessen Frau vor Jahren am gleichen Ort starb. Damals stand Birger Kalström unter Tatverdacht. Die Ermittler finden am Tatort eine Lackspur, die auf den grauen Nissan von Birger verweist. Birger und seine Frau Anita kannten Mats, aber was sollen der Lehrer und die Kellnerin für ein Motiv haben?



Die Situation droht zu eskalieren, als Andy gegenüber Birger Kalström gewalttätig wird, weil er ihn für Sannas Mörder hält. Robert und Thomas kommen gerade noch rechtzeitig, um Birger zu retten.



Emma singt im Chor bei Jonas, dem die Befragung des Kommissars bewusst gemacht hat, wie sehr er immer noch unter dem Verlust seiner Frau leidet. Emma ist für ihn da, und sie kommen sich näher. Doch sie gerät in eine lebensbedrohliche Lage. Kann Robert sie aus den Fängen von Jonas befreien? Ist er auch der Liebespaar-Mörder?