In einer sternlosen Nacht

Das Alibi bekommt sie von ihrem Kindermädchen Jenny von Hofsten, das auf Robert einen merkwürdigen Eindruck hinterlässt. Was ist die Verbindung zwischen den beiden Frauen?



Robert fühlt sich für den Tod des Mädchens mitverantwortlich. Es ist ihm mit seinen Beamten nicht gelungen, das vermisst gemeldete Kind rechtzeitig auf der Insel zu finden.



Henrik und Marlis Strömberg werfen dem Kommissar vor, zu wenige Fahrzeuge auf Streife geschickt zu haben, um das Kind zu finden. Henrik wendet seine Trauer in Wut gegen Robert, der sich in die Ermittlungen stürzt. Ewa fällt die Obduktion schwer. Sie hat Lucie, einzige Tochter ihres alten Schulfreundes, von klein auf aufwachsen sehen. Hält sie Informationen zurück?



Jenny von Hofsten, das mysteriöse Kindermädchen, sucht ausgerechnet bei Roberts Sohn Niklas Ansprache, und findet sie. Robert macht sich Sorgen und warnt Niklas, denn mit diesem Mädchen scheint etwas nicht zu stimmen.



Kurze Zeit darauf wird auch Hannah Kroogs fünfjährige Tochter Nilla vermisst. Abermals liegt das Leben eines kleinen Kindes in Roberts Händen. Er setzt alles daran, das Kind schnell zu finden. Selbst auf die enorme Lösegeldforderung gehen Eltern und Polizei ein. Doch bei der Übergabe dreht Nils Kroog, der Mann der Politikerin, durch und begeht einen folgenschweren Fehler.