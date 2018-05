2003 gewann sie als erste Schauspielerin den Robert Award der Dänischen Filmakademie gleich zweimal, einmal in der Kategorie Beste Hauptrolle (für "Okay") und einmal in der Kategorie Beste Nebenrolle (für "Für immer und ewig" / "Elsker dig for evigt"). Neben mehreren Auszeichnungen als Schauspielerin erhielt sie auch mehrere Preise für ihr Regie-Debüt "Aftermath" ("Lad de små born", 2004). In der ZDF-Reihe "Der Kommissar und das Meer" nach Romanvorlagen der Schwedin Mari Jungstedt übernimmt Paprika Steen seit 2007 die durchgehende Rolle der Kommissarsgattin Line an der Seite von Walter Sittler.