Die Pfeiler der Macht (1/2)

Nachdem er seine Arbeit in der Fabrik verliert, verlässt Maisies Vater sie und ihre beiden Schwestern, um sein Glück in Amerika zu versuchen. Während Hughs Onkel Joseph und Samuel Pilaster, beide Seniorpartner im Familienbankhaus, sich fortan um ihren verwaisten Neffen kümmern und ihm eine Ausbildung in der Bank ermöglichen, muss Maisie sich allein in Londons Straßen durchschlagen und gegen Hunger und Armut kämpfen. Trotz erkennbaren Talents erlebt auch Hugh in der Familienbank keine leichte Zeit, muss er sich doch unter strenger Aufsicht ganz besonders beweisen. Vor allem Josephs Frau, die ebenso schöne wie intrigante Augusta, erschwert Hugh das Leben. Dabei verfolgt sie nur ein Ziel: Sie will ihren Sohn Edward an der Spitze der Bank sehen. Doch statt seinen eigenen Sohn zu fördern, erkennt selbst dessen Vater Joseph das Talent von Hugh und die Unfähigkeit seines eigenen Sohnes. Die großen Unterschiede ihrer sozialen Herkunft verhindern nicht, dass sich Hugh und Maisie ineinander verlieben. Als auch sein bester Freund Solly Greenbourne sich in Maisie verliebt, geht Hugh auf Distanz. Gemeinsam mit seiner Cousine Clara (Maria Dragus) verlässt er London, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen.