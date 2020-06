Die Pfeiler der Macht (2/2)

Hughs Cousin Edward treibt unterdessen in höriger Freundschaft zu seinem südamerikanischen Freund Mickey Miranda mit hochspekulativen Geschäften die Bank in eine schwere Krise. Dabei spielt Mickey all seinen verführerischen Einfluss auf Edward und dessen Mutter Augusta aus, um im Auftrag seines skrupellosen Vaters über die Bank Waffen und Geld für einen politischen Umsturz in dessen südamerikanischer Heimat zu beschaffen. Dafür geht Mickey über Leichen. Und er hat einen besonderen Trumpf in der Hand, der die Pfeiler der Macht zum Wanken bringen wird.