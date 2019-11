Alles wegen Omi

Michael Teutsch, Jahrgang 1945

Quelle: Marcus Wachter

Meine Großmutter und ihr Ehemann, der am 3. Februar 1945 in seiner Dienststelle bei der Industrie- und Handelskammer von Fliegerbomben der Alliierten getötet worden war, waren beide keine Nazis. Mein Großvater trug das obligatorische NSDAP-Parteiabzeichen hinter seinem Sakkorevers. Meine Großmutter hatte keinen Hass auf die Besatzer, die nach dem Krieg in Berlin stationiert waren. Ich glaube, Omi sah in diesem jungen Soldaten, der fern von zu Hause seinen Dienst versah und in seiner höflichen und ehrlichen Art in unsere Familie integriert wurde, eine Art verlorenen Sohn. Alex konnte das sehr gut annehmen. Omis Devise war: der Krieg ist vorbei, gottlob, und jetzt werden wir aufbrechen in eine neue Zeit. Sie wollte Versöhnung und ein Zeichen setzen: Unsere Familie will keine Rache und keine Revanche, sondern zeigen, dass es auch andere Deutsche gab und gibt.