Verzaubert von der Schönheit und Kraft der Frauen, beschließt Aribada, sich den Traviesas anzuschließen und mit ihnen eine eigene trans-futuristische Gemeinschaft zu gründen.



So wie das Magische, das Traumhafte und das Performative in der Welt der Traviesas koexistieren, verschmelzen auch in Simon(e) Jaikiriuma Paetaus und Natalia Escobars experimentellem Kurzfilm Dokumentarisches und Fiktion zu einer besonderen transkulturellen Erzählung.



Der Film wurde auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigt und 2022 bei den Kurzfilmtagen Oberhausen von der Jury des Deutschen Wettbewerbs mit dem 3satNachwuchspreis ausgezeichnet.



Simon(e) Jaikiriuma Paetau hat an der Kunsthochschule für Medien in Köln (KHM) und der Internationalen Hochschule für Film und Fernsehen (EICTV) in Kuba studiert und arbeitet als Künstler*in an der Schnittstelle von Kino, Video- und Performance-Kunst. Natalia Escobar hat am Central Saint Martins College of Art and Design in London Kunst studiert und arbeitet als interdisziplinäre Künstlerin mit Film, Musik und Installation.