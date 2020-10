Bewegungen eines nahen Bergs

Sebastian Brameshuber über seinen Film: "Cliff führt eine Existenz am Rand des kapitalistischen Systems und des Welthandels, wo deren Widersprüche und Grenzen offensichtlich werden, wo jedoch die gewaltige Anziehungskraft, die von ihrem Zentrum ausgeht, immer noch die bestimmende Kraft ist. Cliffs Optimismus, sein starkes Freiheitsgefühl und seine Selbstachtung, die er trotz seiner unsicheren Situation an den Tag legt, haben mich sehr beeindruckt. (…) Ausgehend von Cliffs Arbeitsalltag in der obersteirischen Abgeschiedenheit lässt sich über das Dilemma des Anthropozäns in konzentrierter Form nachdenken: über die Bewegungen des nahen Berges, die Deterritorialisierung und die Endlichkeit der Ressourcen unseres Planeten. Seine Garage befindet sich unweit des Erzbergs, einer der ältesten und größten Erzminen Europas."