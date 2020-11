Der Ast auf dem ich sitze - Ein Steuerparadies in der Schweiz

Mir war klar, dass wenn ich das Thema nochmal aufgreifen möchte, dann muss da ein anderer Blick darauf. Ebenso klar war mir, dass ich - und mit mir alle Zuger*innen - von dieser Politik profitiert haben. Und ich eben ganz speziell, weil wir zum Beispiel diese Firmen zu Hause hatten: Da ich mich als Teenager diffus politisch links verortete, schimpfte ich zwar über steigende Wohnungspreise reflexartig mit, aber mir ging es wie meiner Freundin Regi, die ja im Film auch sagt, dass sie die Ausmaße nicht wahrgenommen hat. Erstmal ist es ja das ganz normale alltägliche Umfeld, in dem man zu Hause ist. Man denkt ja nicht, ich wohne im Steuerparadies, weil, das hätte ja was Zwielichtiges gehabt. Das hatte Zug aber nicht. Und unser Zuhause schon gar nicht. Zumal ich ja wusste, dass mein Vater der oberkorrekteste Anwalt vor dem Herrn ist. Sich im Rahmen der Gesetze zu bewegen, war ihm oberstes Gebot. Und die Zuger*innen sind ja keine schlechteren Menschen als andere sonst irgendwo auf der Welt. Sie sind aber - wenn du so willst- "my tribe". Also war meine Motivation herauszufinden, warum ihnen die Kritik egal ist. Oder zumindest keine Konsequenzen daraus ziehen und das seit 40 Jahren!