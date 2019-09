Zunächst gab es die Idee eines "Road-Movies" durch die drei Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich dann zu einer Entdeckungsreise durch das deutsche Sprachgebiet mit all seinen Unterschiedlichkeiten entwickelte. Dazu kam dann der Gedanke, dass diese drei Länder analog zur Wirklichkeit via Satelliten permanent in Verbindung stehen, dass sozusagen ein Jeder ständig darüber informiert ist, was jemand anderes gerade denkt und sagt. Die "3 Satelliten" also als Schnittstelle von Information und Meinungen zur Jetzt-Zeit.