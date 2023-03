Die Karte der Schönheit

Marco Kugel

Quelle: privat

Dazu muss man vielleicht sagen, dass es seit langer Zeit in vielen Ländern auf der ganzen Welt Praxis ist, landschaftliche Qualitäten in Karten zu überführen. Die im Film behandelte "Karte der Schönheit", die erste, die ein ganzes Land beschreibt, hatte diverse Vorläufer, die sich mit viel kleineren Flächen in Deutschland beschäftigt haben, - und per Zufall erfuhr ich 2015 von einer dieser Karten. Zunächst war da ein großes Interesse am wissenschaftlichen Verfahren, an der Bildproduktion der Wissenschaftler*innen, an der Bewertung von Bildern: Wie machen die das, und wie soll sich daraus eine Messbarkeit von Schönheit ergeben? Im weiteren Verlauf änderte sich dann mein Blick auf Landschaft zunehmend, ich begann mehr und mehr den Blick der Wissenschaftler*innen zu verstehen und Landschaft neu zu lesen, die politischen und historischen Einschreibungen zu erkennen und die wirtschaftlichen Kräfte nachzuvollziehen.



Wie entstand das Konzept der Verbindung von Fallbeispielen mit einer ästhetischen Landschaftserkundung?



Es war immer das Bestreben, dass der Film beides ermöglichen soll, eine ästhetische Erfahrung ebenso wie das Eintauchen in die Gemachtheit der Welt. Neben den Personen, die als Akteure unterschiedlicher Kräfte, Wünsche und Ansprüche auftreten, gibt es folglich kleine Inseln im Film, unkommentierte Eindrücke von Landschaften, während derer ich mich als Zuschauer*in ins Verhältnis setzen kann: Gefällt mir das? Reibt sich das mit dem Gesagten? Kann ich jetzt in einem Bild mehr entdecken, als vielleicht noch vor einer halben Stunde? Die täglich stattfindende Herstellung von Landschaft, absichtlich wie unabsichtlich, steht in diesem Spannungsverhältnis von ganz persönlichem Erleben und gesamtgesellschaftlichen Forderungen. Stromgewinnung kann sich mit Freizeiterleben im Wettstreit befinden, ebenso wie sich die Errichtung eines Gewerbegebiets im Konflikt mit generationenübergreifender Identifikation wiederfinden kann. In dieser Art bewegen wir uns auch im Film durch das Land.



Nach welchen Kriterien hast du die Landschaften ausgewählt, die für den Film relevant wurden?



Ein Auswahlkriterium war, was Menschen schützen wollen. Wofür Menschen kämpfen. Und darin verbergen sich schon die extremsten Gegensätze. Bewaldete Berge im Schwarzwald und ein von Fluglärm, Autobahn und Bahnstrecke eingerahmter Flecken am Niederrhein. Beides liegt den Menschen aber so sehr am Herzen, dass eine Veränderung einer Zerstörung gleichkommt. Neben dem Ansatz, die Vielfalt der Landschaften und ihre Gegensätze zu zeigen, war unser Anliegen oft aber nicht so sehr, "welche" Landschaft wir zeigen, sondern "wie". Wie können wir die Ambivalenzen herausarbeiten und Sichtweisen nochmal hinterfragen? Wenn über dem heutzutage sehr negativ gesehenen Kohletagebau die Wolkenschatten ziehen und unzählige Schattierungen von grau und weiß zum Vorschein kommen, ist das eine beeindruckende und höchst spannende Landschaft. Und in einem eigentlich deprimierenden Bild von Ackerfurchen, rechtwinkligen Hecken und dichtstehenden Strommasten kann doch die Symmetrie eine eigene Ästhetik entwickeln und zugleich Ökonomien sichtbar machen.



War es schwierig, Gesprächspartner auf Seiten der Behörden zu finden?



Bis auf wenige Ausnahmen waren die Gespräche mit den Behörden durchweg positiv, wobei man festhalten muss, dass je eindeutiger oder nachvollziehbarer die Entscheidungen der Behörden für den Laien sind, desto zurückhaltender wurde es: Die Bundesnetzagentur, die riesige Planungsräume skizziert, war sehr offen, viele kleinere Behörden hingegen, deren Entscheidungen eben bewirken, dass der Bagger jetzt wirklich ran darf, waren zurückhaltender.



Gab es in der Schnittphase die Option, mit einem Off-Kommentar zu arbeiten?



Landschaft entsteht im Wettstreit vieler unterschiedlicher Positionen. Da sind persönliche Ängste und Wünsche, juristische Vorgaben, politische Zielsetzungen, wirtschaftliche Interessen und noch viel mehr. Es war mir wichtig, die Beteiligten mit eigener Stimme sprechen zu lassen. Die Ambivalenz des Themas wird gerade in der Vielstimmigkeit deutlich. Dem wäre eine irgendwie von außerhalb kommende Instanz nicht gerecht geworden. Die Vielstimmigkeit ist übrigens auch insofern hörbar, da von Nord bis Süd durch ganz Deutschland verschiedene Dialekte bei den Gesprächspartner*innen erkennbar sind, auch etwas, was mit dem jeweiligen Landstrich zusammenhängt und als eine Art Landschaftselement gelesen werden kann.



Ist die Karte, wie erwartet, bei Klagen gegen Bauprojekte im Zusammenhang mit der Energiewende zum Einsatz gekommen?



Tatsächlich wurden und werden die Forschungsergebnisse bisher mehr von Bundesländern - zum Beispiel Brandenburg -, Kommunen und Planungsbüros angefragt und genutzt. Die aktuelle Gesetzeslage bringt es mit sich, dass weiterhin der Artenschutz das schärfste Schwert ist, wenn man ein Bauvorhaben stoppen möchte. Auch wenn ihre Landschaft den Menschen unglaublich wichtig ist, dringt man damit eben vor Gericht nur teilweise durch.



Interview: Udo Bremer