Abriss und Neubau, während in Ersatzhallen weiter Wein gekeltert wird - im Hochpreissegment französischer Weine scheint alles möglich. Château Lynch-Bages ist seit Generationen in Familienbesitz. Der alte Patron Jean-Michel Cazes gewährt erstmals Einblick.



In einer Langzeitbeobachtung begleitet der zum Teil in Frankreich lebende Potsdamer Filmemacher Siegfried Ressel mehrere Ernten und die Neuaufstellung eines Familienbetriebs von internationalem Rang, der im kleinen Dorf Bages den Spagat zwischen ländlichem Weinanbau und nobler Event-Vermarktung perfektioniert. Dabei wird ein vielschichtiges Mosaik ausgelegt, das unter anderem aus Beobachtungen der Erntehelfer, Detailaufnahmen der baulichen Fortschritte und immer wieder stimmungsvollen Landschaftsaufnahmen besteht.



Das Kraftzentrum davon ist Monsieur Cazes, der sich noch an die Anfänge nach dem Krieg erinnert und mit dem der Regisseur eine kleine Reise in ein ehemaliges Gefangenenlager in die Lausitz unternimmt, in dem der Vater in deutscher Kriegsgefangenschaft war.



Aber auch die portugiesischen Saisonkräfte, die Stahlschweißer und Bauarbeiter und nicht zuletzt die internationalen Architekten aus dem New Yorker Büro von Chien Chung Pei vervollständigen das Gesamtbild. Dessen Vater, Ieoh Ming Pei, zeichnete in Paris in den 1980er-Jahren für die Pyramide am Eingang des Louvre verantwortlich. Laut Jean-Michel Cazes war auch er bereits er ein gern gesehener Gast in Lynch-Bages.



Siegfried Ressel wurde 1958 in Potsdam geboren. Der ehemalige Mitinhaber einer Buchhandlung und Rundfunkjournalist erweiterte in den 2010er-Jahren seinen Radius um das Fernsehen. Für die ZDF/3sat-Produktion "Volksvertreter" wurde er 2014 für den Grimme-Preis nominiert.



Sein Interviewfilm "Der Mensch ist ein schöner Gedanke. Volkhard Knigge und Buchenwald", bei dem Ressel ebenfalls für Buch, Regie, Kamera und Produktion zuständig war, gewann 2017 den "North Carolina Film Award".