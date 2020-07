Heimat ist ein Raum aus Zeit

Thomas Heise, geboren 1955, begann seine Laufbahn an der DEFA. Erste Dokumentarfilme, die dort entstanden, durften in der DDR nicht gezeigt werden. Nach der Wiedervereinigung sorgte er 1992 mit "Stau - Jetzt geht's los", einem Film über die rechtsradikale Jugendszene in Halle für Aufsehen. Heise dreht Dokumentarfilme und hat bereits mehrere Theaterstücke inszeniert. Neben seiner künstlerischen Arbeit lehrt Heise an der Akademie für bildende Künste in Wien und ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.