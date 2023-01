Herr Bachmann und seine Klasse

Mit Offenheit, Herzenswärme und nicht zuletzt seiner E-Gitarre schafft es der Klassenlehrer, Kindern mit unterschiedlichster Herkunft und Deutschkenntnissen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. - Eine unterhaltsame Studie über gute Pädagogik.



Soziologisch gesehen entspricht die Klasse dem Spiegelbild einer migrationsbedingt pluralen Gesellschaft innerhalb eines sozial benachteiligten Milieus im industriellen Norden Hessens. Dennoch greifen dort die gängigen Schreckensszenarien nicht. Das liegt ganz offenbar am Einsatz des Klassenlehrers Dieter Bachmann, der mit Witz, Eigenwilligkeit und absoluter Empathie für jeden Einzelnen einen Nährboden des Vertrauens und auch der Lernbereitschaft erzeugt.



Regisseurin Maria Speth ("Madonnnen", "9 Leben") und Kameramann Reinhold Vorschneider porträtieren in ihrer Langzeitbeobachtung die Beziehung zwischen einem Lehrer und den Schülern einer sechsten Jahrgangsstufe in der Mittelstadt Stadtallendorf.



In einnehmender Offenheit begegnet Herr Bachmann den Kindern mit ihren unterschiedlichen sozialen und kulturellen Erfahrungen und schafft damit einen Raum des Vertrauens. Musik ist dabei eine allgegenwärtige Sprache, die sich wie selbstverständlich um den zu absolvierenden Unterrichtsstoff legt.



Wie beiläufig und anhand der sozialen Beziehungen in der Klasse fächert der Film dabei die sich verändernden Strukturen einer kleinen, westdeutschen

Industriestadt auf, deren Geschichte bis zurück in die NS-Zeit von Migration geprägt war und ist.



Der mehr als drei Stunden lange Dokumentarfilm feierte seine Weltpremiere im Internationalen Wettbewerb der 71. Berlinale 2021, wo er sowohl den Silbernen Bären (Preis der Jury) als auch den Publikumspreis gewann.