Master of Disaster

Uns interessierte, wie sich die Leute vom Fach das Undenkbare vorstellen. Bei unseren Recherchen haben wir dann gesehen, mit was für einem Aufwand die Katastrophe geplant und in Szene gesetzt wird - bis in ihr kleinstes Detail und in ihre allerletzte Verästelung. Man versucht mit aller Gewalt etwas in den Griff zu kriegen, was eigentlich nicht in den Griff zu kriegen ist. Diese Bewegung - und die Absurdität die dem oft innewohnt - hat uns auch schon in unseren anderen Filmen fasziniert.