Raimund - ein Jahr davor

Hans-Dieter Grabe

Quelle: ZDF

Bei Raimund ergab sich nun die Möglichkeit, einen Film direkt vor meiner Haustür zu drehen. Und das frei von inhaltlichen Zwängen. Ich würde also bei diesen Dreharbeiten kein bestimmtes Thema durch besondere Kameraeinstellungen oder Fragen an meinen Protagonisten gestalten müssen. Mit dieser Entspanntheit einem Menschen mit der Kamera vor dem Auge bei seiner Arbeit direkt zuschauen zu können, reizte mich.



Da standen sich nun also zwei Menschen gegenüber, die einfach nur ihre Arbeit machten: Raimund, der die Stämme zu Feuerholz verarbeitete, und ich, der ihn dabei aufnahm. Und immer, vor allem wenn ich selbst drehte, gab es keine Anweisungen, keine Bitten, etwas zu wiederholen. So musste Raimund auch nie darüber nachdenken, ob das, was er grade tat, für mich auch das Richtige war. Von Anfang an merkte er: Was auch immer er tat oder sagte, es war richtig. In mir und meiner Arbeit spiegelte sich gewissermaßen für ihn seine Arbeit, spürte er, wie gut ich seine Art zu arbeiten fand und wie wohl auch ich mich bei meiner Arbeit fühlte, bei dem einfachen, aber möglichst genauen Festhalten dessen, was er tat.