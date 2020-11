Verteidiger des Glaubens

Filmemacher Christoph Röhl

Die Idee, den Film zu machen, habe ich gehabt noch bevor Papst Benedikt zurückgetreten ist. Ich hatte gerade "Und wir sind nicht die Einzigen" (ZDF/3sat) fertiggestellt, einen Dokumentarfilm zum Thema des sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule, und war in Vorbereitung meines Spielfilms "Die Auserwählten", der sich ebenfalls mit Missbrauch an dieser Schule - diesmal mit dem Phänomen des Wegschauens des Umfelds - beschäftigt. In diesem Zusammenhang hatte ich engeren Kontakt mit Betroffenen aus dem katholischen Kontext, allen voran mit den ehemaligen Schülern des Berliner Canisius-Kollegs. Wir sprachen über die Ähnlichkeiten und Unterschiede - systemisch betrachtet - zwischen dem Missbrauch an der liberalen reformpädagogischen Odenwaldschule und an der katholischen Schule und fragten uns, ob man einen ähnlichen Film über die katholische Kirche machen könnte, wie den über die Odenwaldschule. Das war das erste Mal, dass ich anfing, mich mit Joseph Ratzinger zu beschäftigen. Ich sah mir Bilder und Archivaufnahmen von ihm an und stellte fest, dass er etwas Paradigmatisches darstellte. Ich sah in seinem Werdegang und Wirken das Potential, zu einer universellen Aussage über die institutionelle Kirche kommen zu können: über ihre Kultur, ihre Art zu denken und ihre Art zu handeln - zu einer Aussage, die über seine persönliche Geschichte hinaus geht.