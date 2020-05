Waffenstillstand - Mein Sommer '45 in Dresden

Hans-Dieter Grabe, Jahrgang 1937, wurde unter anderem dreimal mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet.

Die Schilderung des eigenen Erlebens, des vor allem nachprüfbaren eigenen Erlebens, ergibt eine besondere und wichtige Form der Glaubwürdigkeit, und Glaubwürdigkeit spielt ja in unserer Arbeit und in meiner Arbeit als Journalist und Dokumentarfilmer eine besondere Rolle. Es war mir wichtig, deutlich zu machen, worin in diesem Jahr 1945, an das sich Viele bedrückt als an das Jahr des Zusammenbruchs erinnern, die Gründe für Freude, für meine Freude und auch Dankbarkeit lagen.



Es gab die Bombenangriffe, die Zerstörung meiner geliebten Heimatstadt Dresden, die Zerstörung des Hauses meiner Kindheit durch Bomben, die Angst vor Bomben. Aber es gab eben auch die unerwartete Rückkehr meines Vaters aus dem Krieg. Und er war unverletzt. Die Bomben auf unser Haus überlebten wir, ebenfalls unverletzt. Wir bekamen nur drei Häuser weiter ein Unterkommen in zwei großen, schönen Zimmern. Die Russen verschleppten meinen Vater, Oberst der Luftwaffe. Aber er kam - was für ein unerwartetes, großes Glück - zu uns zurück. Kein Hass auf Russen entstand bei mir.



In die Schule, die ich gehasst hatte - eine Oberstudienrätin schlug uns Kinder mit ihrem langen Lineal auf die Finger - ging ich jetzt gern. Meine neue, junge Lehrerin liebte ich. Ein neues Wort lernte ich - Waffenstillstand. Und ich erlebte förmlich, was es bedeutete: Die Waffen stehen still, ich muss keine Angst mehr vor Bomben haben. Die Freude darüber fühle ich noch heute mit großer Dankbarkeit. All das spricht für die von mir gewählte subjektive Perspektive.