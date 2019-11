Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

Patrick Allgaier auf dem Weg von Duschambe nach Tashkent, Juni 2013

Quelle: Patrick Allgaier, Gwendolin Weisser

Anfänglich war schon der Plan, auch nach Afrika zu reisen. Die eigentliche Idee war, bis nach Patagonien zu reisen und dann mit einem Schiff nach Südafrika, um den kompletten Kontinent Richtung Europa zu durchqueren. Aber während unserer Zeit in Mittelamerika, und unserem Sohn im Gepäck, haben wir gemerkt, dass wir jetzt nicht mehr so weit unterwegs sein wollen. Dass es Vorrang hat, als Familie die Zeit zu genießen und noch langsamer und in kleinerem Radius unterwegs zu sein. So sind wir noch ein Jahr in Mittelamerika geblieben und sind dann auf ein Schiff nach Europa gekommen.