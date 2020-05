Mit dem Namen "Dr. Mabuse" verbindet sich die Erinnerung an frühe Filmerfolge des Regisseurs Fritz Lang. Im Jahre 1922, erschien der zweiteilige Stummfilm "Dr. Mabuse, der Spieler", und 1932 folgte der Tonfilm "Das Testament des Dr. Mabuse". Später versuchte Lang an diesen Erfolg anzuknüpfen. So entstand 1960 sein Film "Die 1000 Augen des Dr. Mabuse", dem weitere packende Kriminalfilme anderer Filmemacher folgen sollten.