Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse

In einem langen, ernsten Gespräch versucht Anders Professor Larsen klarzumachen, in welcher Gefahr er schwebt. Es ist vergeblich. Hinter welcher Gestalt könnte sich Mabuse verbergen?



Da ist der Unternehmer Monta, der Larsens Experimente finanziert, aber in die Forschungsergebnisse nicht eingeweiht wird. Museumsdirektor Botani wirkt sehr harmlos, macht ihn das vielleicht gerade verdächtig? Anders bekommt Verstärkung vom Geheimdienst. Auf der Geburtstagsparty von Larsens Tochter Gilda bahnt sich der Höhepunkt des Kampfes um die Todesstrahlen an.