Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse

Como stößt auf zunächst belanglos scheinende Indizien, die ihn lebhaft an einen längst abgeschlossenen Fall erinnern, an den eines Wahnsinnigen mit Namen Dr. Mabuse. Da gibt das FBI seinem Agenten Como den Schlüssel zum "Unternehmen X": Es handelt sich um eine umwälzende wissenschaftliche Erfindung, die es ermöglicht, Materie unsichtbar zu machen. Alarmierend ist jedoch die Nachricht, dass eine Gruppe von Verbrechern versucht, ihrer habhaft zu werden. Wer sind diese Leute? Ist die Erfindung schon praktisch anzuwenden, ist sie überhaupt schon je gelungen? Das FBI weiß, Professor Erasmus arbeitet in einem geheimen Labor daran, aber Professor Erasmus ist verschwunden. Es steht außer Zweifel: Joe Como und sein deutscher Kollege Kommissar Brahm befinden sich in einem Wettlauf auf Leben und Tod.