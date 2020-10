Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen

Tarling soll einen Rauschgiftring aufdecken und bekommt heraus, dass die Drogen-Gangster ihre heiße Ware in künstlichen Narzissen verborgen von Hongkong nach Europa schmuggeln - in Flugzeugen der Global Airways. Tarling findet in dem zwielichtigen Raymond Lyne den Empfänger der Narzissen und sieht sich fast am Ziel seiner Ermittlungen. Als Lyne kurz darauf jedoch selbst einem Anschlag des "Narzissenmörders" zum Opfer fällt, bekommt der Fall eine völlig neue Dimension.