Blutsbande

In Verdacht gerät Heiko Zander, ein "Leibfux", der also in der Hierarchie zum Dienen bestimmt ist. Er wurde von Oliver Dahl häufig gedemütigt. Eine schwer durchschaubare Rolle spielt Heikos Freundin Klara, die Schwester des Ermordeten. Sie leidet mit ihrem Freund, dessen Trauer sie sich nicht erklären kann und der einen Selbstmordversuch unternimmt. Später distanziert sie sich von den "Bundesbrüdern", weil diese vermeintlich die Ursachen für den Mord an ihrem Bruder vertuschen wollen. Ein weiterer Verdacht fällt auf den "Fechtwart" Richard Heyse, der Verbindungen zu politisch suspekten Kreisen hat, die Oliver und den anderen Bundesbrüdern nicht passten.



Verena und Otto erwischen einen Skinhead, welcher der Brandstiftung beschuldigt wird, auf einem Bauernhof außerhalb Berlins. Den Täter hat das "starke Team" damit nicht gefasst. Aber die Aussage des Jungen hilft weiter, ohne dass ihm dies bewusst wäre.



Entscheidende Hinweise auf die Umstände des Mordes liefert schließlich die gerichtsmedizinische Untersuchung der Blutspuren im Paukraum der Burschenschafts-Villa, also dem Fechtsaal mit seinen Spuren der geschlagenen Mensuren.