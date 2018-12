Interview mit Autor Leo P. Ard

Ard: Der Handlungsort ist extrem wichtig. Viele Serien sind austauschbar, aber das 'starke Team' könnte mit zwei Berliner Typen in keiner anderen Stadt angesiedelt sein als der Hauptstadt Berlin. So könnte Otto Garber, als Berliner Urgestein, nicht in München spielen. Und das ist der Grund, wieso die Besetzung der Figuren so eine große Rolle spielt. Dementsprechend sind auch die Fälle angesiedelt. Wir haben es mit der Bundeshauptstadt zu tun und mit einer von den Städten, die eine hohe Kriminalität aufweist. Berlin ist ein Schmelztiegel, nah an der Grenze zu Osteuropa. Da kommt eine Menge an Stoffen zusammen, die man in anderen Städten wie Frankfurt oder München nicht erzählen kann.