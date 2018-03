Die Frau des Freundes

Schnell wird klar, dass der Entführer nicht allein gehandelt hat. Der missmutige Nachbar des Paares, Martin Liebig, ein ehemaliger Volkspolizist, hat Julia Körber tags zuvor gesehen. Sie hat anscheinend verängstigt mit einem Mann das Haus verlassen, dessen Beschreibung nicht auf den toten Entführer passt.



Ben erhält ein Phantombild des Mannes. Eine brauchbare Spur könnten die häufigen Besuche Körbers und seiner Frau in einem sogenannten Casual Club bieten. Der Besitzer des Swingerclubs, Sebastian Hauser, ist nicht erfreut, Polizisten in seinem Etablissement zu haben. So bleibt Otto nur eine Recherche inkognito, bei der er Marion Paulsen kennenlernt, eine junge Frau, die nur ihres Mannes Tobias wegen da ist. Sie kenne Julia.



Die beiden Frauen hätten sich gut verstanden, denn auch Julia sei außerehelichem Sex gegenüber eher abgeneigt gewesen. Irgendwann habe sich Julia aber nicht mehr für die Freundschaft mit Marion interessiert. Ben findet derweil heraus, dass es zwischen dem Nachbarn Liebig und Körber ernsthafte Streitigkeiten gab, denen sogar der Hund der Körbers zum Opfer fiel.



Ben kann gerade noch verhindern, dass Körber Liebig zusammenschlägt. Die Obduktion des toten Entführers ergibt, dass dieser Blut eines nahen Verwandten unter den Nägeln hat. Ist dieser Mann der zweite Entführer? Ist auch er tot? Körber ist verzweifelt. Mit jeder Sekunde wird die Chance, Julia noch lebend zu finden, kleiner. Auch Otto kann ihn kaum beruhigen.



Katharina Dammers, mit der Otto sich zusammengerauft hat, fördert derweil beim Blick in die Patientenkarten des Zahnarztes einen neuen Verdächtigen zu Tage, den vorbestraften Maik Dannenberg. Ben geht der Spur nach. Zunächst kann Dannenberg entkommen. Bei der Rekonstruktion von Julias letztem Tag in Freiheit finden sich Hinweise, die die Ermittler wieder zu Tobias Paulsen führen. Der finanziell angeschlagene Dauergast im Swingerclub kennt das Entführungsopfer Julia besser, als er bei einer ersten Befragung zugab.



Während das Team fieberhaft ermittelt, läuft die Zeit für Julia Körber gnadenlos ab. Sie droht in ihrem unterirdischen Versteck zu ertrinken.