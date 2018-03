Milatowski hatte vor zehn Jahren zusammen mit einem Komplizen einen Geldtransporter überfallen, 2,6 Millionen Euro erbeutet und dabei einen Mann erschossen. Er ist seit einigen Tagen wieder auf freiem Fuß und unauffindbar. War Seifert damals sein Komplize? Will Milatowski seinen Anteil an der Beute?



Das Team stößt bei seinen Ermittlungen auf einen geheimnisvollen Mann, Cornelius Wecker, der sich im Umfeld des Opfers aufgehalten hat. Wecker arbeitet für die Versicherung, bei der damals das Geld versichert war. Er hat Milatowski seit seiner Haftentlassung beschattet und angeblich aus den Augen verloren. Möglicherweise arbeitet Wecker mittlerweile auf eigene Rechnung.



Verena Berthold kümmert sich um die verzweifelte 18-jährige Tochter Sabrina und wird dabei von Maria Bundgaard unterstützt, einer Deutschen mit dänischem Pass, die das Opfer vor ein paar Wochen kennengelernt hatte. Das Team findet heraus, dass Seifert kurz vor seinem Tod Besuch von einer Frau in einem roten Kleid hatte. Wer ist diese geheimnisvolle Frau? Weiß sie etwas über Seiferts Tod, oder ist sie sogar die Täterin?