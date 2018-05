Dunkle Schatten

Bei der Suche nach einem Mordmotiv nehmen Otto und Verena Kontakt zu Sutors Ex-Kosovo-Kameraden Paul Hayek und Martin Fürst sowie dessen albanischer Ehefrau Mileta auf. Irritierend ist, dass Hayek und Fürst kurz nach ihrem Einsatz im Kosovo plötzlich zu Reichtum gelangt sind, für den es nur Erklärungen gibt, deren Wahrheitsgehalt das "Team" nicht nachprüfen kann. Auch die regelmäßigen Geldzahlungen von Hayek an Sutor erscheinen den Beamten suspekt.



Reddemann versucht währenddessen, bei der Bundeswehr Näheres über das Opfer in Erfahrung zu bringen. Er trifft auf die attraktive Frau Oberstabsfeldwebel Rittberger. Und er ist nicht der Einzige, der von ihr fasziniert ist. Vielmehr macht er die Erfahrung, dass Zuneigung vor Hierarchien keinen Respekt hat.



Die tatkräftige Recherchearbeit des "starken Teams" führt zu brisanten Erkenntnissen. Zum Zeitpunkt und am Ort des Kosovoeinsatzes der drei Bundeswehrsoldaten wurde ein Juwelier getötet, der Verbleib seines wertvollen Schmucks blieb ungewiss. Und Sutor ist traumatisiert, weil in seinen Armen eine junge Frau - Maria, die Tochter des Juweliers - starb.



Der Bericht der Spurensicherung legt nahe, dass es sich bei Sutors Mörder um den flüchtigen Serben handelt. Restaurantbesitzer Svetozar gesteht endlich, dass der Gesuchte sein Neffe Ratko ist, der nach Deutschland gekommen war, um den Tod seiner Freundin Maria zu rächen. Er beteuert jedoch, dass Ratko Sutor bereits tot in der Wohnung fand.



Für das "Team" scheint der Fall dennoch geklärt. Als dann aber Hayek und Fürst, die sich in der Zwischenzeit selbst auf die Suche nach Ratko gemacht haben, diesen der Polizei überführen, lässt dessen überraschendes Geständnis Zweifel an seiner Schuld aufkommen. Ratko scheint jemanden decken zu wollen. Ein Videoband offenbart dann den wahren Grund für Sutors Depressionen, und die überraschende Lösung des Falls lässt das "starke Team" einmal mehr an der eindeutigen Zuordnung von Schuld und Unschuld zweifeln.