Sie findet heraus, dass Lisa gefeuert wurde, weil sie ihre Arbeitskollegen wegen Rechtlosigkeit und schlechter Bezahlung aufgewiegelt hat. Ins Visier der Kommissare gerät neben Geschäftsführer Helmes und Schichtleiterin Emmerling auch der Türke Ergün Gözdal, der Lisa den gefälschten Personalausweis verkauft und Streit mit ihr hatte. Daneben war aber auch der syrische Arzt Husam Abid eng mit Lisa befreundet. Er verrät dem "starken Team", dass Lisas Anwalt Dr. Michael Reimann ein Auge auf sie geworfen hatte - und die Not von Migrantinnen für sich schamlos auszunutzen wusste, was auch seiner Frau Stefanie nicht verborgen blieb.



Als Reddemann, der Chef des Teams, Tatjana, die beste Freundin des Opfers, kennenlernt, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Doch dann wird nicht nur die Wohnung von Lisa durchsucht, sondern zudem Tatjana überfallen - und das Team ahnt, dass Lisa offenbar etwas besaß, an dem der Täter sehr interessiert ist.