Geschlechterkrieg

Als Yüksel bei seinen Nachforschungen auf seinen Cousin Halil, einen Dönerladen-Besitzer aus Kreuzberg, stößt, der einen schwarzen Landrover besitzt, an dem offensichtlich Lackierarbeiten durchgeführt wurden, schweigt er.



Bei den Recherchen in der Unternehmensberatung berichtet Silvias Mitarbeiter Thomas Rosenbach von den beruflichen Erfolgen der allseits beliebten Chefin. Soeben hatte sie ein großes Geschäft an Land gezogen, wollte deshalb sogar für eine Zeitlang in die Schweiz gehen.



Weitere Ermittlungen ergeben, dass Silvia Berg und Clemens Kamm eine Affäre hatten. Die gehörnte Ehefrau weist jedoch jegliche Mordabsichten von sich. Auch der gelähmte Clemens versichert, keinerlei Rachegelüste gehabt zu haben, wenngleich Silvia ihn nur für ihre Zwecke ausgenutzt und das Verhältnis jäh beendet hatte.



Pikante Details aus Silvia Bergs Leben lassen darauf schließen, dass sie ihren eigenen intriganten Machtspielen zum Opfer gefallen sein könnte. Als Rosenbach von Otto und Verena in flagranti beim Einbruch in die Villa Berg erwischt wird, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen. Offensichtlich wurde er von Silvia damit erpresst, eine Auszubildende sexuell belästigt zu haben. Nach Silvias Tod wollte Rosenbach nun die Beweise vernichten. Aber ist er auch der Mörder?