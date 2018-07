Lebende Ziele

Doch sowohl die Wolfs als auch Lussow haben für die Tatzeit ein Alibi. Der Einzige, der zur Verwunderung aller in der Gunst Baumgärtels stand, ist der Sozialhilfeempfänger und ehemalige Fremdenlegionär Monsanto, der umsonst eine Wohnung im Hinterhaus bewohnen durfte. War er der geheime Liebhaber von Luise Baumgärtel?



Monsanto ist ein welterfahrener, geheimnisvoller Mann mit einer Anziehungskraft auf Frauen, der sich auch Kommissarin Verena Berthold nicht ganz entziehen kann. Auch zwischen Otto und der Hausmeisterin Jutta knistert es. Otto weiß nicht, ob er sich auf die bodenständig-attraktive Frau einlassen soll oder sich von ihr eher überfordert fühlt.



Am nächsten Morgen wird im Kiez der Punker Gonzo erschossen. Wieder wurden die Schüsse aus erheblicher Entfernung abgegeben, wieder wurde die gleiche Munition verwandt. Ansonsten lassen sich weder Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern noch ein mögliches Motiv erkennen.



Dass der Täter seine Opfer anscheinend nach dem Zufallsprinzip aussucht, heißt, dass es jeden jederzeit treffen kann. Die Gefahr, die von dem Todesschützen ausgeht, ist unkalkulierbar. Die Fahndung läuft an, obwohl es an Anhaltspunkten mangelt. Die "Team"-Kollegen Georg und Yüksel beziehen eine Wohnung im Kiez, um vor Ort schneller handeln zu können.



Das Erpresserschreiben eines Trittbrettfahrers lockt die Ermittler zunächst auf eine falsche Fährte. Der Mann wird in einer aufwändigen Aktion in einem Hochhaus gefasst. Nachdem ein drittes Opfer auf einer Landstraße erschossen wird, ergeben die Ermittlungen im Umfeld dieses Toten interessante neue Erkenntnisse. In einem Wettlauf mit der Zeit versucht das "starke Team", den Täter zu fassen, den offenbar eine Art psychopathischer Sozialhass zum Kiez-Sniper hat werden lassen.