Der gebürtige Ost-Berliner gastierte nach der Wende in zahlreichen Serien und Reihen, beispielsweise in mehreren Folgen von "Liebling Kreuzberg" und "Für alle Fälle Stefanie" und einzelnen Episoden. Neben vielen erfolgreichen TV-Movies, darunter "Deutschlandspiel", "Ein Sack voll Geld" und "Liebesau - Die andere Heimat" gehören auch Kinofilme wie "Go Trabi Go II", "Burning Life" und "Weihnachtsfieber" zu seiner Vita.Durchgehende Rollen spielte er in den Krimireihen "Polizeiruf 110" und "Ein starkes Team", dort stellt er Ottos Freund und einzigartigen Geschäftemacher Sputnik dar. Über die Beziehung der beiden Figuren zueinander sagt Jaecki Schwarz im Gespräch mit dem ZDF: "Der Schlüssel ihrer Beziehung liegt in ihrer Vergangenheit. Sie wissen beide etwas voneinander, was andere nicht wissen und bestimmt auch nicht erfahren werden. Das schweißt zusammen."