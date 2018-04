Diese Investmentgesellschaft will die Wohnungen zu Hotels und Eigentumswohnungen umbauen und die Bewohner vertreiben. Der Geschäftsführer, Patrick Scholler, gerät in Verdacht, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Er hatte Caroline bedroht, und seine Fingerabdrücke werden an ihrer Wohnungstür gefunden.



Ein weiterer Verdächtiger ist Bruno Westpfahl, der Vormieter von Carolines Tierarztpraxis. Auch Daniel Elvert, Kleinkrimineller und ein hartnäckiger Fan der Tierärztin, der häufig bei der Telefonseelsorge anrief, gerät ins Visier der Ermittler. Er lebt nach einem Gefängnisaufenthalt bei seinem Onkel Peter Schneider.



Als die Vermieterin der Tierarztpraxis, die Bruno Westpfahl wegen Mietschulden aus den Räumen warf, ebenfalls ermordet aufgefunden wird und herauskommt, dass auch Caroline Behringer eine entscheidende Rolle beim Rauswurf spielte, stellen sich die Ermittler die Frage: Hat Bruno die Frauen aus Rache ermordet? Oder steckt etwas ganz anderes hinter den Morden?