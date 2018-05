Stumme Wut

Nur die Thailänderin Wan Wongviesed hat keine gültigen Papiere. Carsten Hecker, der Boss, kommt in Untersuchungshaft.



Der zuständige Richter Harms wird nach dem Wochenende gefesselt und übel zugerichtet im Justizgebäude entdeckt. Doch Olaf Hecker hat ein sicheres Alibi und jetzt auch eine Heiratsurkunde von Wan, die Carsten die Freiheit verschafft. Aber das "starke Team" bleibt an den Zuhälter-Brüdern dran. Eine Bäckerin, Frau Paustian, wird am nächsten Tag auf ähnliche Weise wie Richter Harms traktiert in ihrer Backstube aufgefunden. Die Frau hat keine Feinde.



Verena, Otto, Teamkollege Yüksel und Teamchef Reddemann gelingt es mit viel Recherche einen Zusammenhang aufzuklären, der erst einmal mit den Hecker-Brüdern nichts zu tun hat: Harms hatte einst einen Vater freigesprochen, der seinen minderjährigen Sohn - Tim König - sadistisch behandelt hatte. Dessen älterer Bruder, Markus König, war nach dem Tod der Mutter ausgezogen.



Frau Paustians Mann hatte im Prozess zu Gunsten des Vaters ausgesagt. Auch ein Sachbearbeiter des Jugendamtes, Herr Petersen, hatte dazu beigetragen, dass das Martyrium des Kindes weiterging. Alles sieht nach einem Rachefeldzug aus. Als Otto und Verena Petersen warnen wollen, finden sie dessen Leiche. Er wurde erschossen.