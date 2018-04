"Vertrauen steht an oberster Stelle"

Lerche: Ganz ohne Fehler ist Reddemann auch nicht. Und je nach Drehbuch schlägt er gern mal über die Stränge. Einen nur korrekten Chef abzugeben, wäre schauspielerisch und für die Zuschauer auf die Dauer auch nicht spannend. Eine Figur mit Brüchen, Ecken und Kanten, welche auch an das Fundament der Existenz gehen kann, fordert schon eher etwas von mir selbst ab und dies möchte ein Schauspieler. Offiziell ist der Mann korrekt und natürlich auch, wenn es drauf ankommt. Und dabei kann er hart in der Durchsetzung sein. Für den Erfolg einer Ermittlung deckt er aber die unkonventionellen Methoden im Team und greift auch selber zu manchen nicht gesetzeskonformen Verhaltensweisen. Für Reddemann steht das Vertrauen in seine Mitarbeiter an oberster Stelle. Und daran ändert sich nichts, auch wenn die Umstände auf den ersten Blick manchmal anders erscheinen mögen. Davon ist in der Folge 50 viel zu sehen. Und es ist prima, dass das ZDF mit der Redaktion von Günther van Endert, die UFA mit der Producerin Michaela Nix und die Autoren, hier besonderes Birgit Grosz und Leo P. Ard, sich in diesem Sinne immer neue Situationen einfallen lassen. Produktion und Ensemble bilden eben "Ein starkes Team".