Zahn um Zahn

André Konitz wurde auf dem Dach des Tagungshotels tot aufgefunden, erstickt mit Abdruckmasse, wie sie in der zahnärztlichen Praxis verwendet wird.



Schnell stellt sich heraus, dass gleich mehrere Anwesende ein Motiv für den Mord gehabt hätten. Besonders Professorin Marie Rosnicek, schillernder Star der Zahnärzte-Zunft, rückt in den Blickpunkt. Sowohl sie als auch ihre Tochter Mendy hatten eine Affäre mit Konitz.



Verena, die beinahe Opfer eines Verkehrsunfalls geworden wäre und auch deshalb in ihrer Sinnkrise steckt, verbeißt sich immer mehr in den Verdacht gegen Marie Rosnicek, die sie in ihrer überheblichen Art an ihre eigene Mutter erinnert und durch provokant widersprüchliche Aussagen herausfordert.