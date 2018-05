10 Dinge, die ich an Dir hasse

Heath Ledger starb am 22. Januar 2008 im Alter von nur 29 Jahren in New York an der vermutlich unbeabsichtigten Einnahme verschiedener Medikamente, die eine tödliche Überdosis ergaben. Der im australischen Perth geborene Schauspieler, der eine Tochter aus der Beziehung mit Kollegin Michelle Williams hinterließ, hatte zuvor mit einigen spektakulären Rollen Publikum und Presse begeistert. Für seine Rolle des homosexuellen Cowboys in Ang Lees "Brokeback Mountain" wurde Ledger mit einem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Auch als "Joker" in "The Dark Knight" erregte er Aufsehen.