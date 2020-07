600 PS für zwei

Lorenz überführt für seinen Konzern einen Luxuswagen, das Geburtstagsgeschenk für einen prominenten Werbeträger, und nimmt Hartmut als Anhalter mit. Und hat so plötzlich einen Beifahrer, mit dem ihn mehr verbindet, als beide ahnen - in einem Luxuswagen, der keinem von ihnen gehört.



Lorenz gelingt es zunächst, seine wahre Identität geheim zu halten. Doch als sich den beiden auch noch Hartmuts pubertierende Tochter Olivia anschließt und sich Lorenz bei einem Zwischenstopp in Hartmuts charmante Ex-Frau Katrin verliebt - weder Mutter noch Tochter haben eine Ahnung von Hartmuts Arbeitslosigkeit, denn ihnen spielt er immer noch den Marketingchef vor -, überschlagen sich die Ereignisse, und die gemeinsame Fahrt der beiden Männer geht auf waghalsigen Schlingerkurs.