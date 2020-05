Das FBI wird hinzugezogen, und Spezialagent Hoyt (Richard Widmark) liefert sich zwar herausfordernde Wortduelle mit Harry Calder (George Segal), zieht aber letztlich am gleichen Strang.



Schließlich verlangt der Erpresser (Timothy Bottoms), dass Calder ihm das Geld im Vergnügungspark von Richmond übergibt. Trotz minutiöser Vorbereitung der Polizei kann der Verbrecher mit der Million entkommen - doch der Ärger ist groß, als er erkennt, dass alle Scheine markiert und damit wertlos sind. Aus Rache will er erneut eine Bombe an einer Achterbahn zünden, und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.



Beeindruckender Katastrophenthriller im Vergnügungspark-Setting, der auch heute noch sehenswert ist und mit einer dramatischen Story, pfiffigen Dialogen, atemberaubenden Spezialeffekten und einer hervorragenden Schauspielercrew aufwartet. Zudem darf man die 14-jährige Helen Hunt in ihrer ersten Filmrolle bewundern und Henry Fonda und Steve Guttenberg bei Cameo-Auftritten.



"Achterbahn" ist einer der fünf Filme, die in den 70er-Jahren im Tieftonverfahren Sensurround gedreht wurden und für eine aufsehenerregende Tongewalt sorgten, die bisweilen sogar die Kinodecken beschädigte.



Gedreht wurde der Film in den drei Vergnügungsparks von Ocean View Amusement Park in Norfolk, im Kings Dominion (beide in Virginia) und im Magic Mountain in Valencia (Kalifornien).