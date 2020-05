Allein mit Onkel Buck

Eigentlich ist Onkel Buck (John Candy) das schwarze Schaf der Familie. Doch in einer Notsituation ruft ihn sein Bruder Bob (Garrett M. Brown) an und bittet ihn um Hilfe, damit er mit seiner Frau Cindy (Elaine Bromka) deren kranken Vater besuchen kann. Onkel Buck hat zwar eine Freundin, doch seine unerwachsene Art lässt Chanice (Amy Madigan) an ernsthaften Zukunftsplänen zweifeln und nach Alternativen Ausschau halten.



Bei den beiden jüngeren Geschwistern, Maizy und Miles (Gaby Hoffman/Macaulay Culkin), kommt Buck schnell gut an, doch bei der beinahe erwachsenen Tia (Jean Kelly), die sich auch mit ihrer Mutter nicht gut versteht, stößt der gutmütige Onkel auf unverhohlene Ablehnung.



Tia ist außerdem abgelenkt, weil sie sich gerade lieber mit ihrem Freund Motte (Jay Underwood) als mit Familienangelegenheiten beschäftigt. Doch gerade in einer schwierigen Situation mit Motte steht Onkel Buck mit seinen unkonventionellen Methoden an ihrer Seite.