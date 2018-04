Alles eine Frage der Zeit

Tim und Mary leben weiterhin in London, werden zum ersten Mal Eltern. Das Leben von Tims Schwester Kit Kat verläuft nicht so gradlinig und glücklich wie das ihres Bruders. Als sie in London einen Autounfall hat und verletzt im Krankenhaus liegt, will Tim die psychischen Wunden seiner Schwester mit einer Zeitreise heilen, die ihr Leben verbessern soll. Dabei riskiert er sein eigenes Glück, denn als er nach seinem Trip in die Vergangenheit nach Hause kommt, steht plötzlich ein fremdes Kind statt seiner kleinen Tochter Posy in seiner Küche. Tim sucht Rat bei seinem Vater.