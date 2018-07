American Gangster

"Blue Magic", wie er sein Heroin nannte, entwickelte sich mit seiner fast 100-prozentigen Reinheit innerhalb kurzer Zeit zu einer Marke. An nur einem Tag verdiente Lucas in seinem Bezirk eine Million US-Dollar. Letztlich flog sein Schmuggelweg aber auf, und er und seine gesamte Familie wurden festgenommen. Lucas wurde zu 70 Jahren Haft verurteilt. Da er aber kooperierte und die Polizisten, die am Drogenhandel beteiligt waren, verriet, wurde seine Strafe auf 17 Jahre verkürzt und die Familie Lucas in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Bis heute wird Frank Lucas gerade in der Hip-Hop-Szene als großes Vorbild gesehen und im selben Atemzug mit Martin Luther King oder Malcolm X genannt.