American Gangster

Nachdem sein Vorbild und Mentor "Bumpy" Johnson (Clarence Williams III) gestorben ist, übernimmt Frank Lucas (Denzel Washington) dessen Drogengeschäfte im Harlem der 70er-Jahre. Nach und nach bezieht er seine Familie mit ein und räumt brutal seine Gegner und Konkurrenten aus dem Weg. Das fast reine Heroin bezieht er direkt aus dem vom Krieg zerrütteten Vietnam. In den Särgen gefallener GIs schmuggelt er es in die USA und verkauft es dann unter dem Namen "Blue Magic" zu Dumpingpreisen.



Ihm gegenüber steht der Polizist Richie Roberts (Russell Crowe), der in Polizeikreisen als absolut unbestechlich gilt. Doch nicht nur der ehrgeizige Cop kommt Lucas immer näher, sondern auch dessen Konkurrenz kämpft mit harten Bandagen. Schließlich werden mit Ende des Krieges alle Soldaten aus Vietnam abgezogen, wodurch die Transportwege fast abgeschnitten sind. Die Schlinge um Lucas' Hals zieht sich immer enger zu.



Meisterregisseur Ridley Scott schuf einen mitreißenden Gangster-Thriller mit Starbesetzung. Die beiden Oscarpreisträger Denzel Washington und Russell Crowe liefern sich ein Schauspielduell der Sonderklasse.



Vorlage für diesen atmosphärischen Thriller von Ridley Scott ist die Lebensgeschichte von Frank "Superfly" Lucas. Dieser wurde als ältestes von sechs Kindern 1930 in La Grange in North Carolina geboren. Mit zwölf Jahren musste er mit ansehen, wie sein Cousin vom Ku-Klux-Klan bestialisch getötet wurde - ein Erlebnis, das ihn nie mehr losließ und das seiner Aussage nach den Anfang seiner kriminellen Karriere bedeutete.



Als er im Alter von nicht einmal 20 Jahren in den New Yorker Stadtteil Harlem zog, entschloss er sich, für den "Paten von Harlem", Ellsworth "Bumpy" Johnson, zu arbeiten. Lucas bezeichnete ihn als seinen Mentor, und als dieser 1968 starb, übernahm er die Geschäfte. Zusammen mit dem Mann seiner Cousine, Leslie "Ike" Atkinson, entwickelte er die "Cadaver Connection", eine ebenso bizarre wie auch geniale Idee, das Heroin in den Särgen gefallener US-Soldaten nach Amerika zu schmuggeln.



"Blue Magic", wie er sein Heroin nannte, entwickelte sich mit seiner fast 100-prozentigen Reinheit innerhalb kurzer Zeit zu einer Marke. An nur einem Tag verdiente Lucas in seinem Bezirk eine Million US-Dollar. Letztlich flog sein Schmuggelweg aber auf, und er und seine gesamte Familie wurden festgenommen. Lucas wurde zu 70 Jahren Haft verurteilt. Da er aber kooperierte und die Polizisten, die am Drogenhandel beteiligt waren, verriet, wurde seine Strafe auf 17 Jahre verkürzt und die Familie Lucas in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Bis heute wird Frank Lucas gerade in der Hip-Hop-Szene als großes Vorbild gesehen und im selben Atemzug mit Martin Luther King oder Malcolm X genannt. Da wundert es nicht, dass seine Lebensgeschichte schließlich auch die Kinoleinwand eroberte.



Für Ridley Scott und Russell Crowe war "American Gangster" bereits die dritte Zusammenarbeit nach "Gladiator" (2000) und "Ein gutes Jahr" (2006). 2010 kam es zu einem vierten gemeinsamen Film: "Robin Hood".