Wie die "Conjuring"-Hauptreihe ist auch "Annabelle" von einer vermeintlich "wahren" Geschichte inspiriert: Vorbild für "Annabelle" ist die sogenannte "Raggedy Ann"-Puppe, die in den 1970er Jahren angeblich ein Eigenleben entwickelte und ein kleines Mädchen namens Donna terrorisierte. Es wurde behauptet, dass die Puppe sich selbstständig bewegte und ihrer Besitzerin seltsame Nachrichten hinterließ. Schließlich rief man die Warrens zur Hilfe, die der Gruselpuppe den bösen Geist austrieben und sie in ihre Sammlung aufnahmen. Heute befindet sich die Puppe in einer Glasvitrine des "Warren Occult Museum" in Monroe, Connecticut.