Anwältinnen küsst man nicht

Die clevere Kate (Natascha McElhone) hat endlich einen großen Fall an Land gezogen: Gerald (Charles Dance), Mitglied der Londoner Upper Class, klagt auf sein Erbe, um das er sich durch die junge Amerikanerin Mirella (Parker Posey), letzte Ehefrau seines vergreist verstorbenen Vaters, betrogen sieht.



Kates Gegner vor Gericht ist Jack (James Frain), Anwalt Mirellas und einer der letzten One-Night-Stands von Kates lebenslustiger Schwester Ellen (Amy Phillips). Kate steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten Graham (Valentine Pelka).



Immer wieder, nicht nur vor Gericht, kreuzen sich Kates und Jacks Wege. Auch ihre Lebensentwürfe sind diametral entgegengesetzt: Kate ist ernst und setzt auf Sicherheit, Jack ist keine treue Seele und liebt die Improvisation - in seinem Liebesleben, aber auch in seinem Appartement.



Doch Kates Anziehungskraft kann sich auch Jack nicht entziehen. Sie muss lernen, dass das Leben nicht komplett unter Sachaspekten regelbar ist. Besonders klar wird ihr das, als ihr Mandant Gerald mehr oder weniger unbekleidet vor ihr steht und Kate aus seiner Wohnung flüchten muss - nicht, ohne ein Bündel Briefe mitgehen zu lassen, die Geralds Vater an Mirella geschrieben hat. Es sind Liebesbriefe, die von einem echten Gefühl zwischen zwei ganz verschiedenen, auch altersmäßig weit auseinander liegenden Menschen zeugen.



Kate muss ihr Weltbild revidieren, Jack sein Bild von Kate, und selbst Gerichtsprozesse können überraschend romantisch sein.



Gedreht wurde an Originalschauplätzen in London, unter anderem in den Londoner Docklands, in Rotherhithe (Jacks Wohnung), in der Chesterton Road (Kates und Ellens Wohnung) sowie dem zwischen Themseufer und der Straße "The Strand" liegenden Justizviertel, zu dem auch die berühmte Templer-Kirche gehört.